Sahte İçki Üreticisi Gözaltında

Aydın'ın Germencik ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 10 şişe sahte içki ele geçirdi, şüpheli H.H.V'yi gözaltına aldı.
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