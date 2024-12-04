Sahte İki İçki Operasyonu: 516 Şişe Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sahte İki İçki Operasyonu: 516 Şişe Ele Geçirildi

Sahte İki İçki Operasyonu: 516 Şişe Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 516 şişe sahte içki ve üretim malzemesi ele geçirildi.

04.12.2024 23:47
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Fatih ve Sultangazi'de polisin düzenlediği operasyonlarda satışa hazır 516 şişe sahte içki ile çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine, Sultangazi Yayla Mahallesi'nde bir imalathaneye baskın düzenledi.

İmalathanedeki aramada, ünlü markalara ait satışa hazır 215 şişe ile doluma hazır 50 litre sahte içki ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

Yapılan incelemede, sahte içkilerin imalathanenin tuvalet kısmında dolumunun yapıldığı belirlendi.

Ekipler, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinin deposuna düzenledikleri operasyonda ise 301 şişe satışa hazır sahte içki buldu.

Operasyonda, tekel bayisinin sahibi gözaltına alındı.

Polisin Sultangazi'deki imalathanenin sahibini yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahte İki İçki Operasyonu: 516 Şişe Ele Geçirildi - Son Dakika

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