Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu

12.05.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda 12 kişi, sahte konut siteleri üzerinden 1,5 milyar TL dolandırdı.

SAMSUN merkezli 6 ilde sosyal konut projelerini kullanarak açtıkları sahte internet siteleri üzerinde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal konut projesini fırsata çevirmeye çalışan şüphelilerin, vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve e-Devlet başvuru ekranlarını taklit eden sahte siteler oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin, 'başvuru bedeli', 'teminat ücreti' ve 'sigorta işlemi' gibi gerekçelerle vatandaşları IBAN hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği belirlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el konuldu.

Yetkililer, vatandaşları kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, resmi kurumlar dışında herhangi bir hesaba para gönderilmemesi ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:22:49. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.