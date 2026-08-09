Sahte Kimlik ile Kaçmaya Çalışan Şahıs Yakalandı
Çorum'da sivil trafik ekipleri, sahte kimlik numarası veren M.Y.'yi 17 suçla yakaladı.
ÇORUM'da sivil trafik ekiplerinin denetleme noktasına elektrikli bisikletiyle gelen M.Y., kimlik kontrolünde sahte kimlik numarası verip kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan M.Y.nin 17 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Olay, Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasına elektrikli bisikletle gelen M.Y., ekiplerin kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik numarası verdi. Ardından ekiplerden kaçmaya başlayan M.Y., takip sonucu Gazi Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan incelemede M.Y.'nin 17 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Denetleme kapsamında toplam 246 bin 304 lira idari para cezası uygulanan M.Y.'nin kullandığı elektrikli bisiklet otoparka çekilerek, trafikten men edildi. M.Y. gözaltına alındı.
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