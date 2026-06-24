Sahte Reçete Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte Reçete Operasyonu: 19 Gözaltı

Sahte Reçete Operasyonu: 19 Gözaltı
24.06.2026 08:56
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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda sahte reçetelerle ilaç kaçakçılığı yapan 19 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin sahte reçeteler kullanarak ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçlar temin ettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların stoklandığı tespit edildi. Şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri saptandı. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Reçete Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika

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