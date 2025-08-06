Sahte Sağlık Raporu ile İlgili Açıklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan, 'sahte sağlık raporuyla yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz şekilde uzatıldı' yönündeki iddiaları ilişkin, "Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı' yönündeki gerçek dışı haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Göç İdaresi Başkanlığımıza başvuru yapan yabancıların teslim ettiği tüm belgeler büyük bir titizlikle incelenerek gerçek olup olmadıkları ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilmekte, sahte belge sunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.