Said Nursi Lisesi\'nde Resim Sergisi

Muş'un Bulanık ilçesinde Said Nursi Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl sonu etkinlikleri kapsamında resim sergisi açtı.

Sergiyi gezen okul müdürü Ayhan Al, bu tür sanatsal faaliyetlerle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Al, "Öğrencilerimizin el emeği göz nuru eserlerini sergilediği bu etkinlik, onların yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.