Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 01 DIS 54 plakalı otomobil, Gürleşen Mahallesi Saimbeyli- Feke kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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