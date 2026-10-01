Şair Çamlıbel\'in Taş Mektep\'in kahramanları için yazdığı marş bir asırdır istiklal ruhuyla okunuyor

Kayseri'de Taş Mektep olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik yapan merhum şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in İstiklal Savaşı'nda mezun veremeyen lise öğrencileri için yazdığı marş, bir asırdır okulda okunuyor.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1893'te kurulan lise, Sakarya Meydan Muharebesi'ne gönderdiği 63 son sınıf öğrencisinin tamamının şehit düşmesi nedeniyle 1921 yılında mezun veremedi.

O dönem lisede edebiyat öğretmenliği yapan ünlü şair Çamlıbel'in kaleme aldığı marş, okulda pazartesi ve cuma günleri ile özel günlerde İstiklal Marşı'nın ardından okunmaya devam ediyor.

Kayseri Lisesi Müdürü Kemal Mucuk, AA muhabirine, okulun 1893 yılında dönemin padişahı 2. Abdülhamid tarafından ülkenin gelişiminin, kalkınmasının ve geleceğinin eğitimle olacağı düşüncesinden hareketle kurulduğunu söyledi.

Okulun tarihi hakkında bilgi veren Mucuk, "Okulumuz Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele döneminde özellikle 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde gösterdiği fedakarlıkla tarihe adını yazdıran bir okuldur. Öğrencilerimiz vatan savunması düşüncesiyle cepheye koşarak Milli Mücadele'ye katılmış, destek vermiş ve kayıtlarımıza göre Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan öğrencilerimiz geri dönmemiş." diye konuştu.

"Marşımızı her söylediğimizde o günleri yad ediyoruz"

Mucuk, şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1922 ve 1924 yılları arasında okulda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını anlattı.

Şairin 1922 yılında okulda o günden bugüne kadar devam eden ve her hafta törenlerde büyük bir coşku ve heyecanla okunan okul marşını kaleme aldığını belirten Mucuk, şöyle konuştu:

"Okul marşımızın kaleme alınması aslında 'bir marş yazayım' şeklinde bir düşünceyle ortaya çıkmıyor. Bu marşın yazılma nedeni de 1921 yılında cepheye giden öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimizin anısına marşımızı kaleme alıyor. 1922'den sonraki süreç içerisinde okulun müzik öğretmeni tarafından besteleniyor ve marş günümüze kadar devam ediyor. Yani bir asrı geçkin bir süredir okulumuzda bu marş söyleniyor. Marş, dönemin şartlarını da anlatıyor. Dönemin şartlarını anlatırken, gençliğimize de öğrencilerimize de aslında bir yol çiziyor, bir hedef gösteriyor. Biz de bu mirası günümüze taşıyarak vatan için sorumluluk alan, hizmet etme duygusu ve memleket sevdasıyla dolu bir gençlik yetiştirme çabası içerisinde eğitim öğretime devam ediyoruz. Marşımızı her söylediğimizde o günleri hatırlıyor ve yad ediyoruz."

"Bu tarihsel ruhu yaşattığımız için gurur duyuyoruz"

Okulun öğrencilerinden Mehmet Efe Koçar da marşın İstiklal Savaşı'nda şehit düşen öğrenciler için yazıldığını söyledi.

Bir asır önce yazılan marşın okulun tarihini yansıttığını vurgulayan Koçar, "Biz bu marşı hala söylüyoruz. Geçmişte de binlerce öğrenci söylemiş. Bu tarihsel ruhu yaşattığımız için hem gurur duyuyoruz hem de çok duygulu ve mutluyuz. Marşta beni en etkileyen dize 'Cehalet boğulacak, ilm-ü fen yaşayacak' kısmıdır." diye konuştu.

Ayşe Büşra Küçükbıyık da her hafta İstiklal Marşı'ndan sonra okul marşını okuduklarını ifade etti.

Böylece o dönemin anısını yaşattıklarını kaydeden Küçükbıyık, "Bunu okurken de göğsümüz kabarıyor, mutlu oluyoruz. Böyle köklü bir okulda okuduğumuz için de gurur duyuyoruz." dedi.

Okuldan 35 yıl önce mezun olan Zeki Ekinci ise öğrencilik zamanlarında heyecanla okuduğu marşın hala ezberinde olduğunu, öğrencilerin de heyecanla marşı söylemeye devam ettiğini belirtti.

Şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı "Kayseri Lisesi Marşı"nın mısraları şöyle:

Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri,

Güzel Anadolu'ya güneşler taşıyacak.

Bu mefkure oldukça azmimizin rehberi,

Cehalet boğulacak, ilm-ü fen yaşayacak.

Güçlüyüz kuvvetliyiz, imanlıyız hepimiz,

Yaşasın genç Türkiye, yaşasın mektebimiz!

Asrımızda teceddüt namına her ne varsa,

Biz ona varacağız, bir hamlede bir hızda.

Hangi bir mani bizi bu yolda karşılarsa,

And içtik yıkacağız milli irfanımızla.

Güçlüyüz kuvvetliyiz, imanlıyız hepimiz,

Yaşasın genç Türkiye, yaşasın mektebimiz!