Şair emniyet müdüründen teşkilata özel şiir
BOLU - Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümünü kendi yazdığı şiiri okuduğu video ile kutladı.
Şiire merakıyla bilinen ve 3 kitabı bulunan Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümünü özel video ile kutladı. Bolu'nun şair Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polislerin yaşamını kaleme aldığı şiirini özel hazırlanan videonun arka planında okudu. Görüntülerin paylaşıldığı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında o görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde, 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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