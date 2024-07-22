Şair ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şair ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

88 yaşındaki şair ve yazar Ferit Edgü'nün vefatı Everest Yayınları tarafından duyuruldu. Edgü'nün cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayrıca aynı gün Edgü anısına Beyoğlu'ndaki Casa Botter Apartmanı'nda anma toplantısı düzenlenecek. Ferit Edgü, birçok türde eser veren bir yazardır ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

22.07.2024 15:11
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Şair ve yazar Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Edgü'nün vefatını, Everest Yayınları, sosyal medya hesabından "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasıyla duyurdu.

Sanatçının cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ayrıca Edgü anısına aynı gün 15.00'te, Beyoğlu'ndaki Casa Botter Apartmanı'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

Ferit Edgü

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı,1976-1990 yıllarında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Edgü, "Bir Gemide" kitabıyla 1979'da "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" eseriyle "Türk Dil Kurumu" ödüllerine, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" kitabıyla ise 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şair ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti - Son Dakika

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