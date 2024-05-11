Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı" sahibini buldu.
Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, yazar Barlas Özarıkça, "Hay" adlı kitabıyla ödüle değer görüldü.
Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.
Her yıl Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 1 1 Mayıs'ta açıklanan armağan geçen yıl, "Anatomi Dersi" adlı kitabıyla Ayşegül Devecioğlu'na verilmişti.
Son Dakika › Güncel › Sait Faik Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça'ya verildi - Son Dakika
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