Sait Faik Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça'ya verildi - Son Dakika
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Sait Faik Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça'ya verildi

Sait Faik Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça\'ya verildi

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl düzenlenen 'Sait Faik Hikaye Armağanı' bu yıl yazar Barlas Özarıkça'ya verildi. Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, Özarıkça'nın 'Hay' adlı kitabı ödüle layık görüldü. Seçici kurulun başkanlığını Doğan Hızlan'ın yaptığı yarışmada, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan da yer aldı. Geçen yıl ise Ayşegül Devecioğlu'nun 'Anatomi Dersi' adlı kitabıyla ödül kazanmıştı.

11.05.2024 12:12
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Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı" sahibini buldu.

Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, yazar Barlas Özarıkça, "Hay" adlı kitabıyla ödüle değer görüldü.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.

Her yıl Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 1 1 Mayıs'ta açıklanan armağan geçen yıl, "Anatomi Dersi" adlı kitabıyla Ayşegül Devecioğlu'na verilmişti.

Kaynak: AA

Sait Faik Abasıyanık, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Jale Parla, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sait Faik Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça'ya verildi - Son Dakika

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