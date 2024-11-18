Sait Faik'in Hikayeleri Tiyatroda

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Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın unutulmaz hikayelerini tiyatro sahnesine taşıyan, Ankara Devlet Tiyatrosunun "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu, yazarın doğum gününde, doğum yeri Sakarya'da sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak oyun, Abasıyanık'ın sıcak insani öykülerini ve samimi anlatımını tiyatro atmosferinde yaşatacak.

Sait Faik'in gözünden İstanbul'u ve insanı anlatan, aynı zamanda yazarın hayatına da küçük bir pencere açan eseri, merhum sanatçı Savaş Dinçel oyunlaştırdı, Murat Çidamlı yönetti.

Erdinç Doğan'ın başrolünü üstlendiği oyunun dekor tasarımı Seyhan Kırca, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, müzikleri de Onur Yüce'nin imzasını taşıyor.