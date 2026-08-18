Şaka Sonucu Evinde Kilitli Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşlarının yaptığı şaka nedeniyle kaldığı yerde kilitli kalan Ahmet G.(73), polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekicioğlu Sokak'ta meydana geldi. 5 katli binanın girişindeki tek odada yaşayan Ahmet G.'ye, arkadaşları şaka yaparak giriş kapısına kilit asıp gitti. İçeride mahsur kaldığını bir süre sonra anlayan Ahmet G., camı açarak mahalledeki vatandaşlara seslendi, Vatandaşların ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kapının kilidini kırarak Ahmet G.'yi çıkardı. İçeride kilitli kaldığını söyleyen Ahmet G., "İşe geç kaldım, kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Biri kilitledi beni ama kim kilitledi bende bilmiyorum, anahtar cebimde, içeri girdim" dedi.