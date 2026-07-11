Sakaeli Köyü'nde Tarihi Kaya Mezarları

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyünde bulunan kaya mezarları, geçmiş medeniyetlere ait izler barındırıyor.

Köyün sırtını yasladığı tepenin güney yamaçlarında yer alan, Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kaya mezarları, bölgenin önemli tarihi mirasları arasında bulunuyor.

Kaya mezarlarının bulunduğu alan, Devrez Çayı'nın oluşturduğu doğal manzara ile peri bacalarını andıran kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarih ve doğayı bir arada sunan Sakaeli köyü, dron ile görüntülendi.