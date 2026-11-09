Sakarya 2. İdare Mahkemesi 284 oturumun ek ders ücretinin ödenmesine hükmetti - Son Dakika
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Sakarya 2. İdare Mahkemesi 284 oturumun ek ders ücretinin ödenmesine hükmetti

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Sakarya 2. İdare Mahkemesi 284 oturumun ek ders ücretinin ödenmesine hükmetti
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Sakarya 2. İdare Mahkemesi, BİLSEM öğrenci seçme sürecinde zeka testi uygulayan rehber öğretmen/psikolojik danışmana ek ders ücreti ödenmemesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, 2018-2023 arasında yapılan 284 oturumun ücretinin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

(ANKARA) - Sakarya 2. İdare Mahkemesi, BİLSEM öğrenci seçme sürecinde zeka testi uygulayan rehber öğretmen/psikolojik danışmanın ek ders ücreti talebinin reddini hukuka aykırı buldu. Eğitim Gücü Sen'in açtığı davada mahkeme, 284 oturumun ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), rehber öğretmen/psikolojik danışmanların mali haklarını ilgilendiren önemli bir hukuki kazanım elde etti.

Sakarya'da rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan bir sendika üyesinin, Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçimi kapsamında gerçekleştirdiği zeka testi uygulamaları için ek ders ücreti ödenmemesi üzerine açılan davada, Sakarya 2. İdare Mahkemesi idarenin ret işlemini iptal etti. Mahkeme, söz konusu test uygulamalarının öğrenci seçme sınavının bir parçası olduğunu belirterek öğretmenin fiilen yerine getirdiği görevlerin karşılığının ödenmesi gerektiğine karar verdi.

284 OTURUM GÖREV YAPTI, EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEDİ

Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışman, 2018-2023 yılları arasında BİLSEM öğrenci seçme sürecinin ikinci aşamasında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme uygulamalarında toplam 284 oturum görev aldı. Ancak öğretmene bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmedi. Öğretmenin 5 Aralık 2025 tarihinde yaptığı ödeme başvurusu, söz konusu uygulamaların rehber öğretmen/psikolojik danışmanların asli görevleri arasında bulunduğu ve sınav görevi kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Eğitim Gücü Sen, üyelerinin mali haklarının korunması amacıyla işlemi yargıya taşıdı.

"BİLSEM ZEKA TESTLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVININ BİR PARÇASIDIR"

Davayı inceleyen Sakarya 2. İdare Mahkemesi, BİLSEM öğrenci seçme sürecine ilişkin mevzuatı ve öğretmenin gerçekleştirdiği görevleri değerlendirdi. Mahkeme, BİLSEM'lere öğrenci seçimi amacıyla gerçekleştirilen bireysel değerlendirme uygulamalarının, öğrenci seçme sınavının ikinci aşamasını oluşturduğuna dikkat çekti. Kararda, öğretmenin söz konusu sınavlarda fiilen görev yaptığı ve bu görevlendirmeler nedeniyle harcadığı emek ile katlandığı masrafların karşılığı olarak ek ders ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Böylece idarenin, zeka testi uygulamalarını yalnızca rehber öğretmen/psikolojik danışmanların asli görevi kapsamında değerlendirerek ek ders ücreti ödememesinin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

284 OTURUMUN ÜCRETİ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENECEK

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, 14 Ekim 2026 tarihli, 2026/182 Esas ve 2026/1118 Karar sayılı kararıyla öğretmenin ek ders ücreti talebinin reddine ilişkin idari işlemi iptal etti. Mahkeme, 2018-2023 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 284 oturuma ilişkin ödenmeyen ek ders ücretlerinin ait oldukları yıllar esas alınarak hesaplanmasına karar verdi. Hesaplanan tutarın, öğretmenin idareye başvurduğu 5 Aralık 2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.

Kararın benzer görevlendirmelerde bulunan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ek ders ücreti taleplerinde başvurabilecekleri önemli bir hukuki dayanak oluşturacağı bildirildi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARININ EMEĞİ KARŞILIKSIZ BIRAKILAMAZ"

Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan açıklamada, eğitim çalışanlarının fiilen yerine getirdikleri görevlerin karşılığını almalarının temel bir hak olduğu vurgulandı. Açıklamada, rehber öğretmen/psikolojik danışmanların BİLSEM öğrenci seçme sürecinde üstlendikleri sorumlulukların ve mesleki emeklerinin karşılıksız bırakılmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada, eğitim çalışanlarının mali haklarının korunması, geçmiş dönemlere ilişkin hak kayıplarının giderilmesi ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla hukuki mücadelesini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
SakaryaRehberEğitimGüncelSon Dakika

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