Sakarya Akyazı\'da durdurulan otomobildeki 2 zanlı, 3 poşet esrarla gözaltına alındı

Sakarya Akyazı'da durdurulan otomobildeki 2 zanlı, 3 poşet esrarla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devriye görevindeki polisler, Batakköy Mahallesi'nde şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada 3 poşet içinde esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Batakköy Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada 3 poşet içinde esrar ele geçirdi, araçtaki K.Y. (23) ve B.B. (34) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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