Sakarya Akyazı'da durdurulan otomobildeki 2 zanlı, 3 poşet esrarla gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da durdurulan otomobildeki 2 zanlı, 3 poşet esrarla gözaltına alındı

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Sakarya Akyazı\'da durdurulan otomobildeki 2 zanlı, 3 poşet esrarla gözaltına alındı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devriye görevindeki polisler, Batakköy Mahallesi'nde şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada 3 poşet içinde esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Batakköy Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada 3 poşet içinde esrar ele geçirdi, araçtaki K.Y. (23) ve B.B. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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