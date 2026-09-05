Sakarya Akyazı\'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan bir otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde durduruldu.

Yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş poşete ve beze sarılı halde 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler M.B.V. (20) ve E.T. (21) gözaltına alındı.