Sakarya Akyazı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Akyazı'da düzenlenen operasyonda, Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi. Araçtaki 20 ve 21 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan bir otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde durduruldu.
Yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş poşete ve beze sarılı halde 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler M.B.V. (20) ve E.T. (21) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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