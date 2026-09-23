Sakarya Akyazı'da otomobilin çarptığı 48 yaşındaki kadın yaralı hastaneye kaldırıldı

Sakarya Akyazı'da otomobilin çarptığı 48 yaşındaki kadın yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da Yağcılar Caddesi Akminare mevkisinde bir otomobil, 48 yaşındaki yaya kadına çarparak yaralanmasına yol açtı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi; ilk müdahale yapılan yaralı kadın Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Yağcılar Caddesi Akminare mevkisinde M.Y. idaresindeki 54 AHF 889 plakalı otomobil, yaya A.B'ye (48) çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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