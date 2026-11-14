Sakarya Akyazı'da traktör ile römork bağlantısından düşen 56 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da traktör ile römork bağlantısından düşen 56 yaşındaki kişi öldü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen 56 yaşındaki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Durmuşlar Mahallesi'nde S.T. (66) yönetimindeki 54 AGL 992 plakalı traktör ile römorkun bağlantı noktasında yolculuk yapan R.T. (56) dengesini kaybederek düştü.

Kazada R.T. yaralandı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

R.T.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kaynak: AA
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