Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi - Son Dakika
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Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi

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Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce\'de çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi
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Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, Gazze'deki çocuklar için resim çizdi. Karabük'te İHH yetkilisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 22 bin çocuğun öldüğünü belirterek çocukların sadece birer sayı olmadığını söyledi.

Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine katılan öğrenciler ve yetişkinler, Filistinli çocukların sesini duyurmak için resim çizdi.

Bolu Valiliği koordinasyonunda, Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) ve Yetim Vakfı tarafından "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'nda oluşturulan alanda Gazze ve Filistin'le ilgili resim ve fotoğraflar sergilendi.

Alana gelen çocuklar ve yetişkinler, Gazze'ye yönelik saldırıları ve bunların ardından çekilen fotoğrafları resme aktardı.

Bazı çocuklar ise hayal dünyalarındaki Gazze'yi çizip boyarken, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Gazze ile ilgili resimleri tuvale çizdi.

Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat da etkinlik alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, çocukların yaptığı resimleri inceledi.

Sakarya

Yetim Vakfı Sakarya Temsilciliğince Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen program, 10 yaşındaki Aişe Hafsa Aydın'ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı.

Aydın, Filistinli çocukların seslerini duyurmak istediklerini belirterek, "Çizdiğimiz tüm bu resimlerin aslında onların sesi, neşesi, oyunları, her şeyleri olsun istiyoruz. Özgürce yaşasınlar, uykularından savaşa uyanmasın, özgürce büyüsünler istiyoruz. Dünya, çocuklar için çok daha güzel yer olsun istiyoruz. İnanıyoruz ki bir gün Filistinli arkadaşlarımızla nice umut dolu resimler çizeceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kurulan stantta çocuklar, Filistinli kardeşleri için duygularını içeren resimler yaptı.

Karabük

Karabük'te İHH Karabük İnsani Yardım Derneği ve Yetim Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Kemal Güneş Caddesi'nde oluşturulan alana gelen çocuklar ve yetişkinler, Filistin ve Gazze ile ilgili resimler çizdi.

İHH Karabük İnsani Yardım Derneği Teşkilatlanma Başkanı Burak Özyılmaz, AA muhabirine, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaklaşık 22 bin çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Etkinlikle Gazze'deki çocuklara destek mesajı vermeyi amaçladıklarını belirten Özyılmaz, "Bugün burada çocukların sadece birer sayıdan ibaret olmadığını söylemek için buradayız. Geleneksel hale getirdiğimiz programımızla Gazze'deki çocuklarımıza 'Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz' diyoruz." ifadesini kullandı.

Düzce

Düzce'de İHH Kadın Koordinasyon Merkezi'nde Yetim Vakfının düzenlediği etkinliğe, Düzce İHH Kadın ve Genç İHH Üniversite Topluluğu destek verdi.

Etkinliğe katılan 50 çocuk, pastel ve kuru boya kullanarak yaptıkları çalışmalarla Gazze'deki çocukların sesi olmaya çalıştı.

Kaynak: AA
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