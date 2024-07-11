Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye'de düzenlenen eğitimlerle gençlere çini ve rika yazımı gibi geleneksel sanatları öğretiyor. Gençler, atölyelerde yeteneklerini geliştirirken keyifli vakit geçiriyor. Aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaz Okulu'nda ise engelli bireylere yüzme kursları düzenleniyor. Engelli öğrenciler, yaz okulu sayesinde sosyal yaşama katılıyor ve farklı alanlarda eğitim alıyor.

11.07.2024 14:55
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6.'sı düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler bilgiyle sanatla ve eğlenceyle geçiyor.

15 ve 21 yaş aralığındaki gençlerin yaz boyunca keyifli vakit geçirdiği atölyelerde yetenekler ön plana çıkıyor.

Geziden, konferansa ve söyleşiye, geleneksel sanatlardan tarihe ve sinemaya kadar birçok etkinliğin düzenlendiği Genç Atölye'nin son dersi çini seramik ve rika yazımı denemeleriyle geçti.

Büyükşehir Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nin misafir ettiği atölye öğrencileri, çini sanatını canlandırdı, rika yazımı konusunda eğitimler aldı.

Engelli bireylere yüzme kursu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaz Okulu kapsamında yüzme kursları düzenleniyor.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Engelsiz Yaz Okulu'na katılan engelli bireyler eğlenirken öğreniyor, sosyal yaşamın her zaman merkezinde yer alıyor.

Yaz okulu kapsamında engelli bireylere Erenler Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu'nda yüzme kursu veriliyor. Kurslar, 6 hafta boyunca devam edecek.

Engelli bireylere yönelik yaz okulunda her hafta farklı alanlarda eğitim veriliyor.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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