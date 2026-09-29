Sakarya'da 2 gün süren sağanağın ardından Valilik 30 Eylül için fırtına alarmı verdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da 2 gündür süren sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaya karşı uyarıldı.
YAĞIŞIN ARDINDAN FIRTINA UYARISI
Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Serhat YILMAZ/SAKARYA,
Kaynak: DHA
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