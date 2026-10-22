Sakarya'da 2 ölümlü kavgada 6 sanık yargılanıyor, tutuklu E.K. tahliye edildi - Son Dakika
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Sakarya'da 2 ölümlü kavgada 6 sanık yargılanıyor, tutuklu E.K. tahliye edildi

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü. Mahkeme, tutuklu sanık E.K.'yi yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti; duruşma ek süre verilerek ertelendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ö.K. ve İ.H.K, tutuksuz sanıklar E.Ş.K, M.K. ve H.K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık E.K. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.K, olay yerinde bulunan tabancanın kendisine ait olmadığını, olayda kendisinin de yaralandığını söyledi.

M.K'nin avukatı ise mahkeme heyetinden savunma için ek süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık İ.H.K'nin avukatı da olay yerine aile büyüğü sıfatıyla gelen müvekkilinin yanında kardeşinin öldürüldüğünü, bu nedenle İ.H.K'nin can havliyle kendisini savunduğunu kaydetti.

Avukat, İ.H.K'nin üzerine atılı "kasten öldürme" vasfının hatalı olduğunu, öldürme eyleminin kasıtlı değil, meşru müdafaa sebebiyle olduğunu savunarak müvekkilinin beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Ö.K'nin avukatı, müvekkiline isnat edilen suça ilişkin yeterli delil olmadığını iddia ederek, mahkeme heyetinden esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, E.K'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Heyet, tarafların mütalaaya karşı savunma yapması ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için ek süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde, 6 Ağustos 2025'te, aralarında husumet bulunan iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Mustafa K. ile Numan K. hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İ.H.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ö.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 10 yıldan 18 yıla, "basit yaralama" suçundan 2 kez 9 aydan 1 yıl 15 aya ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan, 4 sanık için "ısrarlı takip", "nitelikli yağma", "basit yaralama", "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
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