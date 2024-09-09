2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Açıldı - Son Dakika
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2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Açıldı

2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Açıldı

Sakarya'da Mehmet Demir İlkokulu'nda düzenlenen törenle 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Vali Karadeniz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti ve eğitimde yapılan çalışmalardan bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar ise velilerin öğretmenlerle iş birliği yapmasını ve eğitime ayrılan payın arttığını belirtti.

09.09.2024 13:46
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Sakarya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Demir İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Eğitim ve öğretim kavramının insan yetiştirmek olduğunu belirten Karadeniz, bu kavramın çok yönlü olarak üstünde durulması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz, eğitim öğretimdeki hizmet binalarının yenilerek güçlendirilmesi veya yıkılarak daha sağlam ve güvenli binalar yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığının sistematik şekilde çalıştığını anlattı.

Sakarya'da bu yıl yeni 42 eğitim öğretim binasının hizmete alındığını bildiren Karadeniz, eğitim ve öğretimin birbirini tamamlar şekilde çalışmasıyla başarılı öğrenci ve insan yetiştirme konusunda başarı sağlanacağını kaydetti.

Karadeniz, öğrencilere, ders çalışmalarının yanı sıra spor ve sosyal faaliyetler içinde bulunmaları, arkadaşlarıyla oynamaları tavsiyesinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, veliler ve öğretmenlerin "Türkiye Yüzyılı"na hazırlanmadaki gayret ve emeklerinin, geleceğin teminatı çocukların bayrağı sahiplenmesini sağlayacağını ifade etti.

Velilerin öğretmenlerle iş birliği yaparak onlara yardımcı olmalarını isteyen Alemdar, Sakarya'da eğitime ayrılan payların, yapılan çalışmaların ve fedakarlıkların, son 20 yılda ve bugünlerde çok daha iyi yerlerde olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile okul müdürü Süfyan Bilgiç'in de yaptığı konuşmaların ardından bayrak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından temsili okul zilinin çalınmasının ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Açıldı - Son Dakika

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