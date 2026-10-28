Sakarya'da 203 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltında - Son Dakika
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Sakarya'da 203 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltında

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Sakarya\'da 203 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltında
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Sakarya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının adli işlemleri başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda, R.K. (46) ve S.B. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin depo ve iş yerlerinde yapılan aramada, 43 bin 500'ü dolu olmak üzere toplam 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaMakaronSakaryaGüncelTAPDKSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 203 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltında - Son Dakika
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