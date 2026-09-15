Sakarya'da 3 ilçede operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da suç örgütlerine yönelik "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve 7,20 gram esrar ele geçirildi.
Sakarya'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.
Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen 3 operasyonda, zanlılar E.Ö.K, Ö.T. ve E.P. yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 7 fişek, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 7,20 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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