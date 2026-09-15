Sakarya\'da 3 ilçede operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen 3 operasyonda, zanlılar E.Ö.K, Ö.T. ve E.P. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 7 fişek, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 7,20 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.