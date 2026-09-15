Sakarya\'da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

SAKARYA'nın Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde polis tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 parça halinde toplam 2 kilo skunk, 7,20 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 rulo alüminyum folyo, 1 değirmen, zıvana olarak tabir edilen aparat, 4 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö.K., Ö.T. ve E.P., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.