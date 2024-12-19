Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde bir otomobilin, araçların arasından yolun karşısına geçmeyen çalışan bisikletliye çarpması yer aldı.
Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ile otomobilin çarpışması kayıtlara geçti.
Erenler ilçesinde otomobille taksinin çarpışması ve savrulan taksinin park halindeki araca çarpması da kameralarca kayıt altına alındı.
Serdivan ilçesindeki Tunatan kavşağında da hafif ticari araçla otomobil taşıyan tırın çarpışması kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 4 Trafik Kazası Kameralarda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?