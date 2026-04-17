Sakarya'da 413 Suçlu Yakalandı

Sakarya'da 1 ayda, çeşitli suçlardan aranan 413 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 413 kişi yakalandı.
Yakalananlardan haklarında değişen oranlarda hapis cezası bulunan 176'sı cezaevine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?