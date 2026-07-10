Sakarya'da 9 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 9 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

10.07.2026 15:43
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Sakarya'da polisin durdurduğu araçta 9 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı.

SAKARYA'da polisin takibe aldığı araçta 9 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Kaçak göçmen taşıdığı değerlendiren bir araç, takibe alınarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü Z.A. (28) tutuklandı. Göçmenleri taşıyan araç 15 gün süreyle trafikten menedilirken, ayrıca 25 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Serhat YILMAZ/HENDEK(Sakarya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Sakarya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 9 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı - Son Dakika

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