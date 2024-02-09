Sakarya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 3 Ölü - Son Dakika
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Sakarya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 3 Ölü

Sakarya\'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 3 Ölü

Sakarya'da bir aile içi tartışma sonucunda Çetin Güler, ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

09.02.2024 14:43
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SAKARYA'da tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren Çetin Güler (56) ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nakliye firması işletip, bir süre önce iflas eden Çetin Güler, 5 Nisan 2022'de ağabeyi Bedri Güler'in Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'taki evine gitti. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler, tartıştığı ağabeyi Bedri, yengesi Duriye (62) ve yeğeni Tuncay Güler'i (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu. Şüpheli yakalanıp, tutuklanırken; hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Çetin Güler, ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 3 Ölü - Son Dakika
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