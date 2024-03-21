Sakarya'nın Kocaali ilçesinde AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve siyasi partilerin belediye başkan adaylarının katıldığı iftar programı düzenlendi.
Ali ve Celal Atabay kardeşler tarafından Kestane Mahallesi'nde bir işletmede verilen iftara, Bayraktar'ın yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, siyasi partilerin belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Birlikte sohbet eden katılımcılar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.
Sakarya'da çok güzel seçim ortamı yaşandığına değinen Milletvekili Bayraktar, "Tüm siyasi ilçe teşkilatlarımız ve belediye başkan adaylarımız, mahallelerde yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlatıyorlar. Bundan sonra artık karar vatandaşlarımızındır. Hayırlısıyla 31 Mart seçimlerini hep birlikte atlatacağız." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da AK Parti ve Siyasi Partiler İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde görev yapan daire müdürleri ve basın mensuplarına iftar yemeği verildi. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Alabalık Tesislerinde düzenlenen yemeğe katılanlara teşekkür etti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret tescilli olan Çarşamba kıvratması, ramazan ve bayramlarda tercih edilen bir lezzet haline gelmiştir. Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yapılan hamurun içine fındık ve ceviz eklenerek odun ateşinde pişirilen bu tatlı, şerbetsiz olmasıyla diğer tatlılardan ayrılmaktadır. Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de üretilerek iftar ve bayramlarda tüketilmektedir.
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