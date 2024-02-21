Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Sakarya\'da Akşemsettin Camii Kur\'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. İl Müftülüğü ile yapılan protokol kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi. AFAD eğitmenleri, Akşemsettin Camii Kur'an Kursu'nda yetişkinlerin de aralarında olduğu 15 kişiye afetlerle başa çıkma becerilerini eğlenceli ve interaktif şekilde öğretti. Program sayesinde çocuklar, aileleriyle bu bilgileri paylaşarak toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

21.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü ile yapılan özel protokol kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimi başlatıldı.

AFAD eğitmenleri, bu kapsamda Akşemsettin Camii Kur'an Kursu'nda yetişkinlerin de aralarında olduğu 15 kişiye afetlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeyi eğlenceli ve interaktif şekilde öğretti.

Öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini hedefleyen programa, İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş da katıldı.

Program sayesinde afetlere hazırlıklı olmayı öğrenecek çocukların, aileleriyle bu bilgileri paylaşarak toplumda farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika

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