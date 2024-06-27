Sakarya\'da Atık Yangını Söndürüldü

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kenarında çeşitli atıkların bırakıldığı boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bölgedeki kuru otlar ile alana atılan çöplerin de tutuşmasıyla büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.