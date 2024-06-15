Sakarya'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı. Çeşitli ikramların yapılıdığı programda protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15.06.2024 19:29
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Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı.

Çeşitli ikramların yapılıdığı programda protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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