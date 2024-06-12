Sakarya'da bir ilkokulda öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden parkurda oynuyor - Son Dakika
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Sakarya'da bir ilkokulda öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden parkurda oynuyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Fatih İlkokulu öğretmenleri, velilerin de desteğiyle geri dönüşüm malzemelerinden oyun parkuru oluşturdu. Okulda botanik bahçesi, tavuk kümesi ve balıklı havuz da bulunuyor. Öğrenciler, teneffüslerde parkurda oynayarak keyifli vakit geçiriyor ve bahçedeki bitkilerin ve hayvanların bakımını yapıyor.

12.06.2024 13:24
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Fatih İlkokulunun bahçesinde bitkilerin ve hayvanların bakımını yapan öğrenciler, teneffüslerini öğretmenlerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı parkurda geçiriyor.

Fatih İlkokulu öğretmenleri, velilerin de desteğiyle okul bahçesinde geri dönüşüm malzemelerinden oyun parkuru oluşturdu.

Öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmak için okulda botanik bahçesi, tavuk kümesi ve balıklı havuz da hazırlayan öğretmenler, koridorları çiçeklerle süsleyip şehit meslektaşlarının ismini verdikleri sınıfları renkli hale getirdi.

"U" şeklindeki masalarda ders gören öğrenciler, teneffüslerde parkurda oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Öğrenciler, bahçedeki bitkilerin ve hayvanların bakımını yapıyor.

"Sorumluluk duygularının arttığını gördük"

Okul müdür yardımcısı Abdurrahman Erdem, AA muhabirine, hem çocukların enerjilerini atmaları ve okula aidiyet duygularının artması için hem de okul dışında buranın yaşam alanı olduğunu göstermek amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Çocukların sorumluluk ve okula aidiyet duygularının arttığını gördüklerini aktaran Erdem, "Sürecin başından sonuna öğrencilerimizi dahil etmeye çalıştık. Hem keyif almaları hem de emek vererek bıraktığımız esere sahip çıkmaları adına böyle bir politika izledik." dedi.

Sınıf öğretmeni Alper Yaşa, 3 yıl önce göreve başladığında standart sınıfları görünce fikirlerini velilerle paylaştığını, onlardan destek alınca bu yola çıktığını dile getirdi.

Önce sınıfları güzelleştirdiklerini, alışagelmiş sıraları kaldırıp "U" şeklinde özel masa yaptırdıklarını anlatan Yaşa, "Materyaller geliştirdik ve bunları okul koridorlarına düzenli şekilde dizdik. Her sınıfımızın bir ismi var. Eğitim neferi olarak şehit olmuş öğretmenlerimizin isimlerini sınıflara verdik. Sakarya bölgesinde örnek teşkil eden bir çalışma oldu. Çocuklar burada çok eğleniyor." diye konuştu.

"Okulumuzda çok eğleniyoruz"

Öğrenci Muhammet Umut Ocak, öğretmenlerinin bahçeyi çok güzel değerlendirdiğini belirterek, "Parkurumuz var, bahçemizde havuzumuz, tavuklar, güller var. Evimde de tavuk var ama burada tavukları besleyince daha mutlu oluyorum. Güllerimizi biz suluyoruz, balıklarımızı biz besliyoruz. Okulumuzda çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Asude Sultan Tiryaki, öğretmenlerinin yaptığı çalışmayı çok beğendiklerini dile getirerek, birçok çocuğun tatil günlerinde de buraya gelerek vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da bir ilkokulda öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden parkurda oynuyor - Son Dakika

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