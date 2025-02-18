Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 6 zanlı yakalandı

Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde 7 Şubat'ta seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu Mert Elter'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile onun kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) yakalandı. Suç aleti dahil 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 663 mermi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Olay

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, 7 Şubat'ta Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş edilmişti.

Saldırıda yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılmış, Elter burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.