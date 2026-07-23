Sakarya\'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

SAKARYA'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı Karasu, Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları tarafından denize giriş yasağı kararı alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarırken, denize girmemeleri için sık sık anonslar yapıldı.