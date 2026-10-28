Sakarya\'da durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Sakarya'da durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu gişelerinde durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirildi. 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında İstanbul'dan uyuşturucu getireceği belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirilirken, Ş.S.K. (28) gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu madde getireceği belirlenen Ş.S.K.'nin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan ekiplerin aramasında, 950 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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