Sakarya'da Engellilere ve Yaşlılara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti - Son Dakika
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Sakarya'da Engellilere ve Yaşlılara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

Sakarya\'da Engellilere ve Yaşlılara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

Sakarya'da yaşayan kuaför Selma Canbakan, oğlunun hastalığı nedeniyle mesleğini gönüllü olarak sürdürerek engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hizmet sunuyor. 17 yıldır hastalara, engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde hizmet veren Canbakan, bu şekilde daha mutlu olduğunu belirtiyor. Hizmet verdiği kişilerle arasında bağ oluştuğunu dile getiren Canbakan, çevresinden gelen talepler üzerine daha fazla insanlara ulaşmak için gönüllü olmak isteyen kişilere de öğretmenlik yapıyor.

27.04.2024 11:49
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Sakarya'da oğlunun hastalığı nedeniyle mesleğini gönüllü olarak sürdüren kuaför Selma Canbakan, engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hizmet sunuyor.

Akyazı ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki üç çocuk annesi Canbakan, uzun yıllar yaptığı mesleğini 20 yaşındaki doğuştan Serebral Palsi hastası oğluyla daha fazla ilgilenebilmek için gönüllü olarak sürdürmeye karar verdi.

Canbakan, 17 yıldır hastalara, engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hizmet veriyor.

"Bu şekilde daha mutlu oluyorum"

Selma Canbakan, AA muhabirine, ilkokuldan sonra meslek edinmek istediğini ve kuaförlüğü seçtiğini söyledi.

Arkadaşıyla 2006 yılında kuaför dükkanı açtığını ancak oğlunun hastalığı nedeniyle mesleğini ticari olarak bıraktığını aktaran Canbakan, şöyle devam etti:

"Oğlum özel bir çocuk, ona yetersiz geldiğimi gördüm. O yüzden mesleğimi ticari olarak değil hastalara, yaşlılara ve özel çocuklara kuaförlük yaparak sürdürüyorum. Bu şekilde daha mutlu oluyorum. Normalde de duyarlı bir insandım ama oğlumun durumu bana daha çok farkındalık kazandırdı. Yaklaşık 17 senedir gönüllü şekilde evlere gidiyorum."

Canbakan, hizmet verdiği kişilerle aralarında bağ oluştuğunu dile getirerek, "Ne onlar artık başkasını kabulleniyor ne ben bırakabiliyorum. Çevremdeki herkes bu durumu takdir ediyor hatta benimle gönüllü olmak isteyen çok kişi oldu. Yakınlarımdan, arkadaşlarımdan 'Biz de ufak tefek bir şeyler yapalım, bize de öğret daha çok insanlara ulaşalım.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Hasta bakıcı Nuriye Akgün ise Canbakan'ın 15 yıldır baktığı hastanın saçlarını kestiğini belirterek, "Başka tanıdığım kuaförler de var ama Selma hanıma alıştığı için başkasını istemiyor. Hiçbir ücret almadan gelip saçını keser, bakımını yapar. Her çağırdığımızda gelir, Allah razı olsun. Çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Engellilere ve Yaşlılara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti - Son Dakika

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