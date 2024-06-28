Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürerken 1 şüpheli daha yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Geyve Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Haziran'da yabancı uyruklu kişilerin barınmasına imkan sağlayarak Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir'de çeşitli iş yerlerinde çalıştırmak suretiyle maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 8'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 39 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
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