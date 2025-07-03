Sakarya'da Haziran Ayı Asayiş Raporu

Sakarya'da haziran ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda haziran ayı asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, kumar, kaçak avcılık ve trafik tedbirleri konularına ilişkin veriler paylaşıldı.

Vali Doğan, terör örgütü finansmanlarına yönelik çalışmalar kapsamında 22 kişinin yakalandığını paylaştı.

Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince il geneli gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 bin 872 kişinin yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığını paylaşan Vali Doğan, şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 3 bin 420 uyuşturucu hap, 9 kilo 51 gram uyuşturucu madde ve 422 gram hammaddesi, 472 kök uyuşturucu madde elde edilen bitki, 59 gram kenevir tohumu, 16 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 8 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 590 lira ele geçirildiğini aktardı.

Doğan, yakalanan ve işlem yapılan şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bin 242 sahte dolar, 85 kilogram açık tütün, 436 bin 480 dolu ve boş makaron, 3 bin 793 puro, 3 bin 614 paket sigara, 683 elektronik sigara, 375 sigara yapım malzemesi, 94 şişe alkol, 45 cep telefonu, 4 kulaklık, 2 akıllı saat ve 1 gümrük kaçağı otomobil ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında 4 organizatör ve yabancı uyruklu 316 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını aktaran Vali Doğan, 4 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Vali Doğan, kumar suçları kapsamında 12 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını, 2 iş yerinin geçici süreyle faaliyetten men edildiğini, 2 paramatik ve 5 bin 900 liraya el koyulduğunu aktardı.

Trafikte 214 bin 407 aracın denetlendiği ve kural ihlali yapan/eksikliği bulunan 34 bin 114 araca işlem yapıldığı paylaşan Vali Doğan, bin 588 aracın trafikten men edildiği ve çeşitli nedenlerden 641 sürücü belgesine el koyulduğunu belirtti.

Aranan şahıslara yönelik sayıları paylaşan Vali Doğan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 430 kişinin yakalandığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalara ilişkin verilere de değinen Vali Doğan, arananların yakalanmasına yönelik 745 kişiye UYAP, yabancı uyruklu 69 kişiye ise İnterpol sorgulaması yapıldığını belirtti.

100 deniz aracının kontrol edildiğini, 3 balıkçı gemisinde bulunan 6 bin 300 litre yakıta Ulusak Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığını ve 500 balıkçı ağına el koyulduğunu aktaran Vali Doğan, yasa dışı faaliyetler kapsamında 20 kişiye yasal işlem yapılarak 14 bin 272 lira idari para cezası uygulandığını paylaştı.

Bir gazetecinin Sakarya'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilişkin sorusuna yanıt veren Vali Doğan, yangınlar konusunda tecrübeli olduklarını ve teknik yeterliliği sağladıklarını, tedbiren alınan önlemlerin ise yangınla mücadele kapsamında önemli bir faktör olduğunu aktardı.

Sapanca Gölü'ne ilişkin su verilerini de paylaşan Vali Doğan "Bizim 1 milyar 300 milyon tonluk bir rezervimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Gölü'nden aldığı yıllık su miktarı 65 milyon ton. Biz Sakarya'yı susuz bırakmayız. Ama burada su var diye hoyratça kullanmak doğru bir yöntem değil." dedi.

Gazetecilerin Sakarya Nehrinde balık ölümlerine olduğuna dair soruları ve Sapanca Gölü'nde motorlu deniz taşıtlarının bulunduğu sorularını cevaplayan Vali Doğan, içme suyu kaynağı olarak kullanılan Sapanca Gölü'nde motorlu deniz taşıtlarının yasak olduğunu vurgulayarak gerekenin yapıldığını ifade etti.

Sakarya Nehri üzerinde ise düzenli olarak kontrollerin yapıldığı ve kanuna aykırı atık döküm ve avlanmalarının sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade etti.

Sakaryaspor'un son durumuna ilişkin değerlendirmede de bulunan Vali Doğan, şehrin tamamına sahip çıktığını, ihtiyaç duyulduğu takdirde kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi.