Sakarya\'da IPARD III Tanıtım Toplantısı

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Sakarya'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, 2011'den bu yana 42 kentte uyguladıkları programı, 81 ilde yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Bugüne kadar 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Antalyalı, "Yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladık. İnşallah Sakarya'da bu desteklerden yararlanmış olacak. Gerçekten güzel bir toplantı oldu, sektörle buluştuk." dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han da programın 81 ile yayılmasının önemine değindi.

Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerine işaret eden Han, "Programda yapılan diğer önemli bir değişiklik ise Türkiye Cumhuriyeti katkısının yüzde 25 oranından, yüzde 50 oranına yükseltilmesi olmuştur. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın, bu yeniliklerden faydalanmasının önü açılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise Sakarya'nın tarım, turizm, kültür ve sanayi şehri olduğunu belirtti.

Tarımın önemini anlatan Bayraktar, "Toplantının ülke, Sakarya ve Türk tarımı, kentteki çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen bütün insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de kentte program sayesinde desteklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Programın hedeflerine değinen Özerdem, planlı ve sözleşmeli üretim modeliyle kaynakların etkin ve verimli kullanılması, stratejik ürünlerin yeterliliğinin arttırılması, üretimde verim ve kalitenin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ise Sakarya'nın program kapsamına alınmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Pamukova Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı Lütfiye Önder de kooperatif olarak programa başvurmayı düşündüklerini bildirdi.

Toplantıya, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Bolat, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, daire müdürleri ve işletme sahipleri katıldı.