Sakarya’da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı

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Sakarya'nın Karasu, Adapazarı, Hendek, Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Karasu, Adapazarı, Hendek, Kaynarca ve Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 35 bin 700 bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 bin 400 bandrolsüz dolu makaron, 170 elektronik sigara, 162 nargile tütünü, 90 paket ve 10 kilogram kıyılmış tütün, birer tütün dolum ve sarma makinesi ile hava kompresörü ele geçirildi, şüpheli D.A. (60) gözaltına alındı.

Adapazarı'nda ise 22 kök kenevir, 4 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 havalandırma fanı, 2 iklimlendirme çadırı, 2 termometre, hassas terazi, muhtelif sayıda bitki besin maddesi, 55 fişek, 14 kurusıkı tabanca fişeği bulundu, zanlı O.B.Ö. (31) hakkında adli işlem yapıldı.

Hendek'te sahte içki, etil alkol, 29 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likidi, Kaynarca'da 11 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, Söğütlü'de 2 gram sentetik uyuşturucu madde ile 3 uyuşturucu hap, Ferizli'de 3 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler İ.Ö. (56), M.K (41), G.S. (32) ve K.Ş. (27) ile M.K. (31) gözaltına alındı.