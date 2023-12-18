Sakarya\'da kadına yönelik şiddet ve madde bağımlılığına farkındalık etkinliği düzenlendi

Sakarya'da kadına yönelik şiddet ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla tiyatro ve seminer etkinliği düzenlendi.

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) ve Kaynarca Belediyesi Tiyatro Topluluğu (KABET) işbirliğince Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Hayatın Umudu" tiyatrosu sahnelendi.

Oyunun ardından katılımcılar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesince gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi, Anne" semineriyle madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Salondakilere, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu kullanımı ve etkileri, satılan ve kullanılan mekanlar, madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele merkezlerine ilişkin içerikler anlatıldı.

Etkinlikte konuşan SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, kadın girişimcilere destek olma amaçlarını her alanda sergilemeye devam ederken, toplumun çeşitli kesimlerinde de farkındalık oluşturmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için sadece bir şeyler üretmenin yeterli olmayacağına dikkati çeken Aygün, "Aile tek başına yetmez. Toplum olarak üzerimize düşen bir görev daha var; medya farkındalığı. Evimize gittiğimizde ailemizle birlikte izlediğimiz dizilerin çoğu, aile yapısını bozmakta ve şiddet içermektedir. Bu programların daha iyi denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aygün, saygı ve sevgi dolu aile ortamında büyüyen çocuğun sığınacak başka bir liman aramayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şiddetin, geçimsizliğin olduğu ortamda yetişen çocuklar, sevgiyi, huzuru dışarıda ararlar ve yanlış yola saparak madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklara yönelebilirler. Biz de SAKİKAD olarak bu kapsamda annelerimizi bilgilendirmek için bu etkinliğimizi düzenledik. Başta Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere bu salonu bizlere tahsis eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ekibine, SAKİKAD yönetimi ve üyelerimize, Kaynarca Belediyesine teşekkür ederiz."

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, SAKİKAD üyeleri ile davetliler katıldı.