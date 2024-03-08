Sakarya\'da Kadınlar İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

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Sakarya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Kolları Komisyonu üyeleri, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanarak ellerinde dövizler taşıdı.

Kadınlar yere çocuk elbiseleri ve ayakkabıları ile karanfiller ve bölgedeki açlığı temsilen tavalar bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Sakarya Temsilciliğinden Aysun Kılıman, Dünya Kadınlar Günü'nde başta Gazze olmak üzere, dünyanın her tarafında kadınların zulme uğradığını belirterek bu günün, bir kutlama günü olarak değil; ezilen, horlanan, savaşın ve yokluğun en büyük çilesi omuzlarına bırakılan kadınların anlaşılması için değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada özellikle de Gazze'de zulme uğrayan kadınlar için bir araya geldiklerini dile getiren Kılıman, "7 Ekim'den bu yana 14 bin 622 çocuk annelerinden ve 8 bin 896 anne de binlerce çocuğundan koparılarak dünyanın gözleri önünde zalimce katledildi. Tüm bu yaşananlar yürekleri sızlatırken, üstüne dünyanın suskunluğu yaşanan bu acıyı daha da artırmakta ve birçok şeye kuşkuyla bakmamıza sebep olmaktadır. Filistinli kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda insan hakları ve özgürlüklerin rafa kalktığına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıman, Gazze'de yaşananların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine işaret ederek "Yaşanan soykırım gözler önündeyken kadın hakları edebiyatı yapıp kutlamalarda bulunan ve zulmün sonlandırılması için ciddi bir şekilde icraatlarda bulunmayan tüm dünya yöneticilerinden utanç duyuyoruz. Sakaryalı Kadınlar olarak bizler; 'Dini, ırkı, rengi ve cinsiyeti fark etmeksizin tüm mazlumlar bizimdir diyor' ve dünyanın gözleri önünde yaşanan tüm zulümlerin ve özellikle de Gazze'deki soykırım utancının giderilmesi konusunda yediden yetmişe sorumluluk sahibi olan herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua edildi.???????