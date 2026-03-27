Sakarya\'da Öğrencilere \'Kitap Saati\' Projesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir, üniversite öğrencileri için çamaşırhanede 'kitap saati' uygulamasını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için hizmete aldığı çamaşırhanede "kitap saati" uygulamasını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamalarla öğrencilerin memnuniyetini kazanan projeleri hayata geçiriyor.

Üniversite kampüsü içinde uygun fiyatı, kaliteli ürünleriyle öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılayan Kampüs Mutfak'tan sonra kısa süre önce Büyükşehir Çamaşırhanesi hizmete alındı.

Öğrenciler, randevu oluşturarak ücretsiz şekilde yıkama ve kurutma hizmeti alıyor.

Büyükşehir, çamaşırlarının yıkanmasını ve kurutulmasını bekleyen gençler için "Kitap Saati" projesini başlattı. Öğrenciler, hizmetin tamamlanmasını beklerken oluşturulan noktada kitap okuyor, sessiz ve huzurlu ortamda vakit geçiriyor.

Yaşlılara göz taraması testi gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ekibi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevi sakinlerini sağlık merkezine çiçeklerle karşılayıp uzman hekimlerce göz taraması testi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir, yaşlılara hizmet noktasında hayatın her alanında hassasiyet gösteriyor.

Kentteki huzurevi sakinlerini Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tıp Merkezi'nde çiçeklerle karşılayan ve en güzel şekilde ağırlayan sağlık ekibi, görme sorunu yaşayan ve göz sağlığıyla ilgili bilgi almak isteyen yaşlılara tarama testi gerçekleştirdi.

Tarama testlerinde yaşa bağlı görme problemlerinin erken teşhisine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı, ihtiyaç duyan vatandaşlara ilaç ve gözlük reçeteleri yazıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:17:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakarya'da Öğrencilere 'Kitap Saati' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.