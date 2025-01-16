Sakarya'da Ortak Payda Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Ortak Payda Toplantısı

Sakarya\'da Ortak Payda Toplantısı

Belediye başkanları, 2025 projeleri ve deprem sonrası dirençli şehir için buluştu.

16.01.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehrin bugünü ve geleceği ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve 16 ilçenin belediye başkanı, AKOM'da düzenlenen "Ortak Payda Sakarya" toplantısında buluştu.

Alemdar, 2025 yılı yatırım gündemiyle ilgili belediye başkanlarıyla görüştü.

Toplantıda konuşan Alemdar, 16 ilçeyi de hizmetlerle buluşturmak istediklerini belirterek, şehrin her köşesine değer katacak yeni projelerin adımlarını attıklarını vurguladı.

Şehrin en güçlü yanının birlikte çalışma anlayışı ve beraberlik kabiliyeti olduğunu ifade eden Alemdar, deprem gerçeğini bir an olsun unutmayarak dirençli şehrin inşasını her belediye başkanının katkısıyla hayata geçireceklerini kaydetti.

Alemdar, şehre yeni yatırımlar kazandırmak için gayretle çalıştıklarını anlatarak, kentsel dönüşüm başta olmak üzere altyapı ve üstyapıda, ulaşımda, çevrede, sosyal kültürel ve spor yatırımlarında 2025'te tüm ilçelerle omuz omuza vererek ciddi ivme yakalayacaklarına inandığını vurguladı.

Tüm ilçe belediye başkanlarını özverili çalışmaları için tebrik eden Alemdar, "Biliyoruz ki hepimizin ortak paydası Sakarya'mız. Hepimizin hedefi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda en iyi hizmeti sunmaktır. Bizler hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin 16 ilçemiz ve 672 mahallemize hizmet etmenin hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızın işbirliğimizi daha da güçlendireceğine ve şehrimizin her köşesine değer katacak yeni projelerin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Birlikte yapacağımız çalışmalar, şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak ve vatandaşlarımızın hayatına dokunacak önemli adımları getirecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıda tüm ilçelerde tamamlanan, planlanan ve devam eden projeler masaya yatırıldı ve 2025 yılı hedefleri konuşuldu.

"Bir Fikrim Var" projesi kapsamında seminer düzenlendi

Sakarya'da "Bir Fikrim Var" projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projenin dönem sonu faaliyetleri kapsamında, Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulu'nda seminer düzenlendi.

Seminerde, Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, deneyimlerinden yola çıkarak fikir geliştirme, proje oluşturma ve hayallerini gerçeğe dönüştürme süreçleri hakkında bilgiler paylaştı.

Şenaslan, seminerin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler, semineri faydalı bulduklarını belirterek, akranlarını bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Belediye, Politika, sakarya, Eğitim, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Ortak Payda Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ortak Payda Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.