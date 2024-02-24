Sakarya\'da özel gereksinimli bireylerin gelişimi için \'Spor ile +1\' projesi başlatıldı

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin gelişiminin sporla sağlanması amacıyla "Spor ile +1" projesi başlatıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı, Türkiye Ulusal Ajansı destekli Erasmus projesinin ilk toplantısı yapıldı.
Projeyle özel gereksinimli çocukların sporla gelişimi ile ailelerin de sporu hayatlarına katarak olumlu yönde değişiminin sağlanması hedefleniyor.
Çalışmalar kapsamında spor faaliyeti yapan 18-30 yaş arasında 30 kişiye verilecek eğitimler sonrasında kent genelinde aralarında ailelerinin de bulunduğu 3 bin kişiye ulaşılması amaçlanıyor.
"Topluma katkı sağlayacak tüm projelerde yer almaya çalışıyoruz"
SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, AA muhabirine, fakülte olarak topluma katkı sağlayacak tüm projelerde yer almaya çalıştıklarını söyledi.
Bu anlamda işbirliklerini artırmaya çalıştıklarını belirten Mirzeoğlu, şunları kaydetti:
"Otizm, gelişimsel birtakım bozuklukların neden olduğu faktörlerle bireylerin sosyal hayata entegrasyonunda sorunlara neden oluyor ancak beden eğitimi spor uygulamalarıyla bu sorunların giderilmesi ve bu bireylerin topluma kazandırılması mümkün olabiliyor. Böylece ailelerde bir taraftan farkındalık oluşturulurken, onlar bilinçlendirilirken bir taraftan da bu gençlerimiz, çocuklarımız hayata adapte olabiliyorlar. Bunun sorumluluğu ve bilinci içinde bu tip faaliyetlere destek olmaya çalışıyoruz."
Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sezer Koca da Sakarya genelinde uygulanacak proje kapsamında özel gereksinimli bireylere destek sunacak nitelikli eğitmenler yetiştireceklerini dile getirdi.
Koca, sivil toplum kuruluşlarından da eğitmenler seçeceklerini kaydetti.
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